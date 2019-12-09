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1.Amatör Küme Futbol Ligi'nde liderler haftayı kayıpsız geçti

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 3. haftasında oynanan karşılaşmalar nefes kesti.

09.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:28
1.Amatör Küme Futbol Ligi'nde liderler haftayı kayıpsız geçti

1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin 3. haftasında oynanan karşılaşmalar nefes kesti.


Pazar günü oynanan karşılaşmalarda A Grubu lideri Girmanaspor deplasmanda Demirspor'a gol yağdırırken, B Grubu lideri Arapgirspor ise sahasında 1966 Malatya Gençlikspor'u 2-0'lık net skorla yendi.


Akçadağ Anka- Sanayispor müsabakası ise ileri bir tarihe ertelendi.


Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde haftanın görünümü şu şekilde:


Battalgazi Belediyespor 2-1 Ataköyspor, Malatyagücü 0-2 Malatyaspor, Hekimhan Belediye 1-3 Orduzuspor, Demirspor 0-4 Hekimhan Girmana, Kale Gençlerbirliği 1-2 Darendespor, Arapgirspor 2-0 1966 Malatya Gençlikspor - MALATYA

Kaynak: İHA
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