1.Amatör Küme Futbol Ligi'nde lider Arapgir'e Arguvan darbesi
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 4. haftasında oynanan karşılaşmalar nefes kesti.
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 4. haftasında oynanan karşılaşmalar nefes kesti.
Pazar günü oynanan karşılaşmalarda A Grubu lideri Hekimhan Girmanaspor sahasında Malatyagücü'nü 2-0'la geçerken, B Grubu lideri Arapgirspor ise deplasmanda Arguvan Belediyespor!a 1-0'lık skorla yenildi.
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde haftanın görünümü şu şekilde:
Malatyaspor 1-1 Kale Gençlerbirliği, 1966 Malatya Gençlik 2-2 Battalgazi Belediyespor, Sanayispor 1-4 Demirspor, Hekimhan Girmana 2-0 Malatyagücü, Ataköy 1-1 Hekimhan Belediyespor, Arguvan Belediyespor 1-0 Arapgirspor, Darendespor 5-0 Akçadağ Anka
Amatör Kümede 5. haftanın programı ise şöyle:
Malatyagücü-Demirspor, Kale Gençlerbirliği-Hekimhan Girmana, Akçadağ Anka-Malatyaspor, Sanayispor-Darendespor, Orduzu-Ataköy, Battalgazi Belediyespor-Arguvan Belediyespor, Hekimhan Belediyespor-1966 Malatya Gençlikspor, Arapgirspor BAY - MALATYA