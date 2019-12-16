Haberler » Spor » 1.Amatör Küme Futbol Ligi'nde lider Arapgir'e Arguvan darbesi - Spor

1.Amatör Küme Futbol Ligi'nde lider Arapgir'e Arguvan darbesi

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 4. haftasında oynanan karşılaşmalar nefes kesti.

16.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:20
1.Amatör Küme Futbol Ligi'nde lider Arapgir'e Arguvan darbesi

1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin 4. haftasında oynanan karşılaşmalar nefes kesti.


Pazar günü oynanan karşılaşmalarda A Grubu lideri Girmanaspor sahasında Malatyagücü'nü 2-0'la geçerken, B Grubu lideri Arapgirspor ise deplasmanda Belediyespor!a 1-0'lık skorla yenildi.


Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde haftanın görünümü şu şekilde:


Malatyaspor 1-1 Kale Gençlerbirliği, 1966 Malatya Gençlik 2-2 Battalgazi Belediyespor, Sanayispor 1-4 Demirspor, Hekimhan Girmana 2-0 Malatyagücü, Ataköy 1-1 Hekimhan Belediyespor, Arguvan Belediyespor 1-0 Arapgirspor, Darendespor 5-0 Akçadağ Anka


Amatör Kümede 5. haftanın programı ise şöyle:


Malatyagücü-Demirspor, Kale Gençlerbirliği-Hekimhan Girmana, Akçadağ Anka-Malatyaspor, Sanayispor-Darendespor, Orduzu-Ataköy, Battalgazi Belediyespor-Arguvan Belediyespor, Hekimhan Belediyespor-1966 Malatya Gençlikspor, Arapgirspor BAY - MALATYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler