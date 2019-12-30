1. Amatör Küme'de haftanın sonuçları
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı.
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı.
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. hafta maçlarında 7 karşılamada 30 gol kaydedildi. 15 takımın mücadele ettiği amatör kümede yoluna kayıpsız devam eden iki takımdan Darendespor 5-0'lık skorla, Hekimhan Girmanaspor ise 2-1 ile bu haftayı da galibiyetle kapattı. B Grubu'nun lideri durumundaki Arapgirspor'un puan kaybettiği haftada 7-0'lık skorla galip gelen Arguvan Belediyespor liderliğe yükseldi.
1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 6. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Malatyaspor: 0 - Darendespor: 5
Demirspor: 2 - Kale Gençlerbirliği: 1
Hekimhan Girmana: 3 - Akçadağ Anka: 1
Malatyagücü: 4 - Sanayispor: 2
1966 Malatya Gençlik: 1 - Orduzuspor: 2
Arguvan Belediyespor: 7 - Hekimhan Belediyespor: 0
Arapgirspor: 1 - Battalgazi Belediyespor: 1
Ataköyspor haftayı bay olarak geçirdi. - MALATYA