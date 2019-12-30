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1. Amatör Küme'de haftanın sonuçları

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı.

30.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:03
1. Amatör Küme'de haftanın sonuçları

1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı.


Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. hafta maçlarında 7 karşılamada 30 gol kaydedildi. 15 takımın mücadele ettiği amatör kümede yoluna kayıpsız devam eden iki takımdan Darendespor 5-0'lık skorla, Girmanaspor ise 2-1 ile bu haftayı da galibiyetle kapattı. B Grubu'nun lideri durumundaki Arapgirspor'un puan kaybettiği haftada 7-0'lık skorla galip gelen Belediyespor liderliğe yükseldi.


1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 6. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:


Malatyaspor: 0 - Darendespor: 5


Demirspor: 2 - Kale Gençlerbirliği: 1


Hekimhan Girmana: 3 - Akçadağ Anka: 1


Malatyagücü: 4 - Sanayispor: 2


1966 Malatya Gençlik: 1 - Orduzuspor: 2


Arguvan Belediyespor: 7 - Hekimhan Belediyespor: 0


Arapgirspor: 1 - Battalgazi Belediyespor: 1


Ataköyspor haftayı bay olarak geçirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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