1.Amatör Küme'de 3.Haftada 37 gol atıldı
Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 3.haftada oynanan 10 karşılaşmada 37 gol atıldı.
Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 3.haftada oynanan 10 karşılaşmada 37 gol atıldı. Oynanan 10 karşılaşmada 2 karşılaşma berabere tamamlandı.
İşte haftanın toplu sonuçları;
Sanayi Esnafspor 5-3 Gültepespor
Yeni Esenspor 1-4 Argıncıkspor
Makfitspor 1-3 Kayserigücü FK
ESentepespor 2-2 Kayseri Yavuzspor
Güneşspor 0-0 Yerköyspor
Argıncık Esnafspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor
Erciyes Reşadiye Gençlikspor 3-1 Büyüleyenspor
Başakpınar Belediyespor 1-0 Amarat Gençlikspor
Akkışla Gençlikspor 1-5 OSB Atletikspor
Palasspor 1-1 Tomarza Belediyespor
Kafkasspor (BAY) - KAYSERİ