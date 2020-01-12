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1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde ilk yarı sona erdi

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde ilk yarı bugün oynanan maçlarla sona erdi.

12.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:32
1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde ilk yarı sona erdi

1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde ilk yarı bugün oynanan maçlarla sona erdi.


A grubunda zirveyi yakından ilgilendiren maçta Darendespor ile Girmanaspor 1-1 berabere kalarak zirve yarışını sürdürdü.


Darendespor kendi saha ve seyircisi önünde Hekimhan Girmana ile 1-1 berabere kalarak ligin ilk yarısını 16 puanla ikinci sırada tamamladı. Baştan sona çekişme ve mücadele içinde, seyir zevki üst düzey bir müsabaka olarak geçen karşılama karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.


1.Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 7.hafta karşılaşmalarında alınan toplu sonuçlar şöyle:


Malatya Sanayispor : 1 Malatyaspor : 7, Orduzuspor : 0 Arguvan Belediyespor : 1, Kale Gençlerbirliği : 3 Malatyagücü : 0, Darende spor : 1 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor: 1, 1996 Malatya: 2 Ataköy: 1


Hekimhan Bld: 1 Arapgirspor: 4,


Ataköyspor: 11966 Malatya Gençlikspor : 2 - MALATYA

Kaynak: İHA
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