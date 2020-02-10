1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9. hafta heyecanı
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9. hafta karşılaşmalarında büyük heyecan yaşandı.
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9. hafta karşılaşmalarında büyük heyecan yaşandı.
A grubu lideri Darendespor'un Malatyagücü'nü 3-0, B grubu lideri Arguvan Belediyespor'un ise 1966 Malatya Gençlikspor'u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattığı 1. amatörde Hekimhan Girmanaspor Sanayispor karşısında 8-0 öndeyken rakip takımın sahadaki oyuncu sayısı 6 kişi olunca maç yarıda kaldı.
9. hafta karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:
Demirspor 0-1 Malatyaspor, Hekimhan Girmanaspor 8-0 Sanayispor, Kale Gençlerbirliği 2-1 Akçadağ Anka, Battalgazi 1-0 Orduzuspor, Malatyagücü 0-3 Darendespor, Arguvan Belediyespor 3-1 1966 Malatya Gençlikspor, Arapgirspor 1-0 Ataköyspor. - MALATYA