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1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 11. Hafta heyecanı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 11. Hafta karşılaşmaları oynandı.

24.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:43
1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 11. Hafta heyecanı

1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 11. Hafta karşılaşmaları oynandı. B grubunda iki şampiyonluk mücadelesi veren takımın karşı karşıya geldiği maçta Belediyespor ile Arapgirspor berabere kalarak puanları paylaştılar.


1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde oynanan 11. Hafta karşılaşmalarında alınan toplu sonuçlar şöyle:


" Malatyagücü 3-4 Girmana, Kale Gençlerbirliği 1-8 Malatyaspor, Akçadağ Anka 1-1 Darendespor, Hekimhan Belediye 4-0 Ataköyspor, Battalgazi Belediyespor 1-0 1966 Malatya Gençlik, Arapgirspor 2-2 Arguvan Belediyespor." - MALATYA

Kaynak: İHA
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