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1.Amatör Küme A Grubunda ikinci yarı heyecanı

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda lige verilen 1 haftalık ara tamamlandı ve heyecan hafta sonu kaldığı yerden devam edecek.

27.11.2019 09:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:13
1.Amatör Küme A Grubunda ikinci yarı heyecanı

Birinci Amatör Küme A Grubunda lige verilen 1 haftalık ara tamamlandı ve heyecan hafta sonu kaldığı yerden devam edecek.


Medet Avşar Birinci Amatör Küme'de 2019-2020 sezonu ikinci yarısı hafta sonu oynanacak olan 5 karşılaşma ile başlıyor.


Geçtiğimiz hafta Futbol İl Temsilciliği tarafından 1 hafta ara verilen A Grubunda ligi ikinci yarısı büyük mücadeleye sahne olacak. Kalan son 9.hafta sonunda hem şampiyon olan takımlar hem de küme düşecek takımlar belli olacak.


İşte haftanın maç programı


Amarat Gençlikspor-Kayseri Yavuzspor


Büyüleyenspor-Başakpınar Belediyespor


Argıncıkspor-Esentepespor


Yerköyspor-Erciyes Reşadiye Gençlikspor


Güneşspor-Yeni Esenspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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