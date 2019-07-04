1 Altın, 1 gümüş madalya kazandılar

Türkiye Karate Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Gaziantep'te yapılan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen ve Şahinbey Spor Salonu'nda başlayan şampiyona, 33 kategoride gerçekleştirildi. Heyecan dolu şampiyonaya 54 ilden 840'ı erkek, toplam bin 477 sporcu katılarak dereceye girebilmek için ter döktü.

Şampiyonaya Sivas'ı temsilen Sivas Karate takımından antrenörler Oğuz Ökten ve Mahmut Gümüşsay yönetiminde 6 erkek ve 6 bayan sporcu olmak üzere 12 sporcu katıldı. Sivaslı sporcular şampiyonada iki final maçı yaparak derece elde ettiler. Genç erkekler 55 kiloda Oğuzhan Ada rakiplerini tek tek yenerek Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

Ümit bayanlar +54 kiloda İlknur İmece de Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyayı kaptı. - SİVAS

Kaynak: İHA