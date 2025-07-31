1 Ağustos Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!

1 Ağustos Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!
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1 Ağustos 2025 Perşembe tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar ve ilanlar hakkında bilgi vermek gerekirse; gazetenin Yasama Bölümü'nde yer alan Kanunlar, Yürütme ve İdare Bölümü'ndeki düzenlemeler ve gelişmeler; Yargı Bölümü'nden çıkan kararlar; ayrıca günün ilanları ve atama ile ilgili listeler okunabilir. Gazetenin PDF formatında yayımlanan güncel sayısını indirerek, o gün alınan kararların ayrıntılarını tek tek inceleyebilirsiniz.

Yukarıdaki içeriği, haber formatında okunabilir hâle çevirmek gerekirse şöyle özetleyebiliriz: 1 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete sayısında, Yasama Bölümü'nde yer alan kanun düzenlemeleri; Yürütme ve İdare Bölümü'ndeki kararlar ve yönetmelik değişiklikleri; Yargı Bölümünde yer alan yargısal düzenlemeler ve önemli hüküm açıklamaları ile birlikte, günün ilanları ve atama listeleri detaylı şekilde sunulmaktadır. Gazetenin PDF versiyonuna erişerek tüm bu içerikleri adım adım inceleme olanağı da sağlanmıştır.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

1 Ağustos Perşembe?2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, ilanlar ve düzenlemeler nelerdir? 1 Ağustos 2025 gününe ait Resmî Gazete'de yer alan detaylar haberimizde.

İşte Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü gelişmeleri, Resmî Gazete atama listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları:

1. Yasama Bölümü Kanunları

2. Yürütme ve İdare Bölümü kararları

3. Atamalar – 321046 sayılı Resmî Gazete'ye göre olanlar

4. Yargı Bölümü Kanunları

5. Günün İlanları

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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