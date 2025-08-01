1 AĞUSTOS NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

1 Ağustos tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 1 Ağustos tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 1 Ağustos tarihinde neler oldu? 1 Ağustos dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 1 Ağustos tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

1 AĞUSTOS NE GÜNÜ?

Her yıl 1 Ağustos'ta kutlanan Silahlı Kuvvetler Günü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanlıklarını ve milletin güvenliğine sağladığı katkıları onurlandırmak amacıyla düzenlenen özel bir gündür. 1 Ağustos Silahlı Kuvvetler Günü, askerlerimizin fedakârlığını anmak ve milli birlik ruhunu pekiştirmek için büyük bir anlam taşır.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1291 - Uri, Schwyz ve Unterwalden kantonları, İsviçre'nin temelini attı.

1560 - İskoçya Parlamentosu, Papa'nın otoritesini artık tanımayacağını bildirdi, böylece İskoç Kilisesi ortaya çıkmış oldu.

1571 - Lala Mustafa Paşa, Venedik Cumhuriyeti'ne ait Kıbrıs adasını fethetti.

1589 - Fransa Kralı III. Henri bıçaklandı. Saldırgan koyu bir Katolik rahip olan Jacques Clément'dı. Clément orada ölürken, Kral ise ertesi gün öldü.

1619 - İlk Afrikalı köleler, Virginia'nın Jamestown şehrine getirildiler.

1773 - Deniz Harp Okulu (Tersane Hendesehanesi), Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul Kasımpaşa'da açıldı.

1774 - İngiliz kimyacı Joseph Priestley, oksijen gazını (dioxygène, O2) keşfetti.

Bugün ne günü

1798 - Nil Savaşı: Amiral Horatio Nelson komutasındaki Büyük Britanya Donanması, Abukir Körfezi'nde Fransız Donanması'nı yendi.

1834 - Britanya İmparatorluğu'nda kölelik kaldırıldı.

1840 - Ceride-i Havadis gazetesinin ilk sayısı basıldı.

1876 - Colorado, 38. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edildi.

1894 - Çin-Japon Savaşı: Japon İmparatorluğu, Kore için Çin'e savaş açtı.

1900 - Almanya'nın futbol kulübü olan Borussia Mönchengladbach kuruldu.

1914 - Alman İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1926 - İtalya futbol kulübü olan SSC Napoli kuruldu.

1933 - İstanbul Üniversitesi kuruldu.

1936 - Berlin Olimpiyatları, Adolf Hitler tarafından başlatıldı.

Tarihte bugün ne oldu

1941 - ABD ordusu için tasarlanmış hafif arazi aracı olan Jeep'lerden (Cip) ilki üretildi.

1950 - Türkiye, NATO'ya başvurdu.

1953 - Rodezya ve Nyasaland Federasyonu (Orta Afrika Federasyonu) kuruldu.

1958 - Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu.

1963 - Büyük Britanya, Malta'ya 1964'te bağımsızlığını vermeyi kabul etti.

1964 - Belçika Kongosu'nun adı, Kongo DC olarak değiştirildi.

1969 - Altıncı Filo'yu protesto etmek için yapılan mitinge bir grubun saldırmasıyla çıkan olaylarda iki genç öldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı.

1975 - Arnavutluk, ABD ve Kanada'nın katılmadığı Helsinki zirvesinde, 35 ülkenin katılımıyla "İnsan Hakları Sözleşmesi" (Helsinki Nihai Senedi) imzalandı.

Silahlı Kuvvetler Günü nedir

1999 - Avrupa'da deli dana krizinden dolayı İngiliz etine konan ambargo kaldırıldı.

2001 - İsrailli bilim insanları embriyondan hareketle, kalp hücrelerini imal etmeyi başardıklarını açıkladılar.

2002 - Irak dört yıllık bir aradan sonra BM Baş Müfettişi'ni denetim için Bağdat'a davet etti.

2008 - Konya'nın Taşkent ilçesinde özel bir vakfa ait 3 katlı öğrenci yurdu, LPG gazının sıkışması nedeniyle çöktü: 18 ölü, 27 yaralı.

2014 - İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girdi.