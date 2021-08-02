1 Ağustos 2021 Haberleri
1 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı
- Fenerbahçe, Samuel Kalu transferi için Bordeaux'yla görüşmelere başlıyor
- Türkiye, yangınlara karşı AB'den yardım talep etti! 3 uçak yolluyorlar
- Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
- Bizim çocuklar tarih yazmaya devam ediyor! PSG'yi deviren Lille, Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu
- Manavgat'ta hareketli gece! Otel bölgesinde yeniden yangın başlayınca silahını alan ormanın içine koştu
- 2 yıl önce babasını öldürüp daha sonra serbest kalan şahıs, bu sefer de kardeşini öldürdü
- Manavgat'tan tüyleri diken diken eden görüntü! İtfaiyecilerin alev toplarına müdahalesi yetersiz kaldı
- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan yangın açıklaması: Kim yaktıysa hesabı sorulmalı
- PSG'de Achraf Hakimi, Filistin'e destek verdiği için İsrailli taraftarların protestosuna maruz kaldı
- Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda eşleşme ihtimali yüzde 33.3
- Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü
- Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali
- Inter, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 10.5 milyon euroluk teklifte bulundu
- Nişan töreninde ağırlığı kaldıramayan ahşap balkon çöktü, 13 davetli yaralandı
- Milyon takipçisi olan TikTok fenomeni Anthony Barajas, kız arkadaşıyla gittiği sinemada gözünden vurularak öldürüldü
- Jose Sosa'nın antrenmanlara neden çıkmadığı netlik kazandı! Vitor Pereira tarafından dinlendiriliyor
- Son Dakika: Türkiye'de 1 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 20 bin 890 yeni vaka tespit edildi
- Bodrum'da yangın Çökertme Koyu'na da sıçradı! Alevler her yeri esir aldı
- Marmaris'teki orman yangını evlere sıçradı! Bölge halkı da itfaiye ekiplerine destek veriyor
- Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı
- Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi
- Genç Youtuber'ın feci sonu! Video çekmek için çıktığı Alpler'den düştü
- Tarım işçilerini taşıyan minibüse arkadan tır çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
- Dubai Veliaht Prensi Maktum, BAE Hava Sporları Federasyonu Başkanı Neyadi'yi boğulmaktan kurtardı
- Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi
- Fatih Terim, gazetecilerin sorularını dobra dobra yanıtladı: Morutan rakam olarak bize çok yüksek
- Alevler arasında kalan 3 kişi İHA'lar tarafından fark edilerek sağ salim kurtarıldı
- 8 yaşındaki çocuk düğünde atılan maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
- Balık tutmak için daldığı suyun altında sıkışarak can verdi
- Muğla'da 2 yangın daha çıktı, kentte devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi
- Van'dan art arda kahreden haberler! Hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
- Fatih Terim'den çarpıcı Haaland itirafı: Oyuncuyla anlaşma noktasına gelmiştik
- Van'da yaşanan selle ilgili Bakan Pakdemirli'den vatandaşlara destek mesajı: Zararlarının tamamını karşılayacağız
- Galatasaray'da Rumen futbolcu sevdası bitmiyor! Yeni hedef Juventus'tan Radu Dragusin
- Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz
- Son Dakika: MSB, tahliye çalışmalarına destek vermek amacıyla iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti
- Galatasaray'da satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu
- Dolmuş bekleyen kızı arkadan taciz ettiği iddia edilen kişi çevredekiler tarafından linç edilmek istendi
- Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale