1 Ağustos 2019 Haberleri
1 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
- Irkçılığa uğrayan Farnolle: Bunu yapanlar utanç duymalı
- Dolandırıcılar Rahmi Koç ile ünlü sunucu Ceren Bektaş'ı hedef aldı
- Sergen Yalçın: Kalecimiz Farnolle'e ırkçılık yapıldı soyunma odasında ağlıyor
- Devrilmesin diye askıda kalan ambulansın üzerine çıktılar
- Ekrem İmamoğlu'ndan Kaz Dağları ve Salda Gölü paylaşımı
- Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubjana'yı 1-0 mağlup etti
- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'güvenli bölge' ve SDG açıklaması
- CHP'li belediye başkanı eşinin ve kendisinin heykelini yaptırdı!
- İçişleri Bakanlığı açıkladı! Öldürülen terörist gri listeden çıktı
- Devlet Bahçeli'nin 'MHP'ye geri dönün' çağrısına Meral Akşener cevap verdi
- Slovenler Malatyalıları çıldırttı! TRT'den açıklama geldi
- Bakan Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız
- Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması: Gelecek nesillere taşıyacağız
- İmza kampanyası başlattılar! YKS'deki sıralama sorunu, dil öğrencilerini isyan ettirdi
- Beşiktaş'ın eski oyuncusundan olay yorum: G.Saray'ı nasıl şampiyon yaptılar hepimiz biliyoruz
- Nicolas Isimat Mirin'e Fransa'dan talip çıktı!
- Mehmet Ali Erbil'den yaşadığı zor günler sonrası eğlenceli video!
- Bahçeli'den İYİ Parti'deki eski üyelerine 'Partinize dönün' çağrısı
- Damien Comolli, Real Madrid'den James Rodriguez'i istedi iddiası
- Korgeneralliğe yükselen İrfan Özsert, 15 Temmuz'un kahramanlarındandı!
- Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor formayı giydi!
- Ryan Babel, Cenk Tosun'un ensesinde: Mazeret yok
- Nicolas Pepe, 80 milyon euroya Arsenal'de
- İsrail'in, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışını engelleme çabası ortaya çıktı
- Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
- Hükümet, memurlara zam teklifini 16 Ağustos'ta yapacak
- İstiklal'de saçılan paralar, vatandaşları kavga ettirdi
- Didier Drogba ikna etti demişlerdi! Seri gerçeği açıkladı
- Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a 'Akrabalarını işe aldın' suçlaması tartışma yarattı
- Kesik bacağın sırrı ortaya çıktı: Cinayet değil intihar
- Kaçırdıkları 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup başını kestiler
- Kick boksçu Cesur Turgay'ın son videosuna tepki yağdı!
- RTÜK üyesi Faruk Bildirici'den yeni internet yayını düzenlemesine tepki: Geçmişteki cezalandırıcı pratikler burada da devreye girmez
- LPG fiyatlarında 22 kuruş indirim yapıldı
- Kolarov olmadı! İşte Fenerbahçe'nin sol bekteki yeni hedefi
- Çinli anne baba, 1 yaşındaki felçli çocuklarını yol kenarına bıraktı
- Sivasspor, Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak
- Mbaye Diagne, Katar'a gidiyor! İşte bonservis bedeli
- BM, Esed rejimi ve Rusya için soruşturma başlatacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Facebook hesabından yanlışlıkla canlı yayın yapıldı
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