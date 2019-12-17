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1.95 milyar liralık kira sertifikası ihraç edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 948 milyon liralık kira sertifikası ihraç edildiğini açıkladı.

17.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:44
1.95 milyar liralık kira sertifikası ihraç edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 948 milyon liralık kira sertifikası ihraç edildiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, "Bakanlığımızca 17 2019 tarihinde, 1,948,180,000.00 TL tutarında 18 Aralık 2019 valörlü, 15.12.2021 itfa tarihli ve TRD151221T10 ISIN kodlu kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir" denildi. 


Kaynak: DHA
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