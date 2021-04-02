1-7 Nisan Kanser Haftası! Kanser Haftası etkinlikleri!
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1-7 Nisan Kanser Haftası! Kanser Haftası etkinlikleri!

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
1-7 Nisan Kanser Haftası! Kanser Haftası etkinlikleri!

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur. 1-7 Nisan Kanser Haftası! Kanser Haftası etkinlikleri!

Kanser hücreleri birikerek tümörleri oluştururlar. Tümörler iyi huylu veya kötü huylu olabilirler. 1-7 Nisan Kanser Haftası! Kanser Haftası etkinlikleri!

1-7 NİSAN KANSER HAFTASI

Halkın kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığını artırmak için ülkemizde, her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında "Ulusal Kanser Haftası" etkinlikleri düzenlenmektedir. Kanser, ortak özellikleri nedeniyle çok sayıda hastalığa verilen bir ortak isimdir. Kanser başlığı altında toplanan yüzlerce hastalığın ortak özelliği ise şudur: "Vücudumuzdaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması"

KANSER BELİRTİLERİ

Memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesi

Uzun süreli ses kısıklığı veya öksürük

Yeni bir ben ya da mevcut bir bende değişiklikler olması

İyileşmeyen bir yara

Koltuk altı, boyun, kasık gibi cilt altında ele gelen yumru

Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler (ishal, kabız olma)

Zor veya ağrılı idrara çıkma

Yemekten sonra hazımsızlık

Yutmada zorluk

Bilinen hiçbir neden olmadan kilo kaybı veya alımı

Karın ağrısı

Açıklanamayan gece terlemeleri

Kanlı idrar, dışkıda kan görülmesi, düzensiz adet kanamaları, burun ve diş eti kanamaları

Cilt altında kanama (toplu iğne başı kadar küçük kırmızı döküntüler, kolay ortaya çıkan morarmalar)

İştahsızlık, zayıf veya çok yorgun hissetme

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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