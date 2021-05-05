"1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası"
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"1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası"

'1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası'
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, polis noktasında araç ve sürücüleri denetledi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, polis noktasında araç ve sürücüleri denetledi.

Vali Öner, 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Ardahan-Göle kara yolu uygulama noktasını ziyaret etti.

Sürücülere, "Annem Hep Yanımda, Kemerim Hep Aklımda" sloganının yer aldığı broşürleri dağıtan Öner, trafik kurallarının önemine dikkati çekti.

Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, trafikteki eylem planında istenilen hedefe ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.

Bugün denetim kapsamında öğretici ve eğitici bilgilerin de verildiğini dile getiren Öner, "Burada sürücülere bazı videolar izlettik. Bilgilendirici çalışmalar yaptık. Aynı zamanda kurallar konusunda kendilerini bilgilendirdik. Trafik konusunda milli eğitim müdürlüğü ile müftülük gerekli çalışmayı ve bilgilendirmeyi yapacak. Ardahan'da trafikte güvenliğini attırmak istiyoruz. Kurallara uyma noktasında dikkati çekmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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