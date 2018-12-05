Kilis'te 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle sağlık çalışanları için etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünün çağrısı üzerine çok sayıda sağlık çalışanı, yakınlarıyla birlikte Hacı Cümbüş Camisi önünde toplandı.

Ellerinde, "Yaşama yol ver", "Trafikte seni aşamıyoruz", "Gereksiz meşgul etme" ve "112 candır" yazılı dövizler açan grup, ambulanslardan çalınan sirenler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada 112 Acil Sağlık Hizmetler Başhekimi Dr. Meryem Köse tarafından meydanda bekleyen vatandaşlara, ilk yardım eğitimi verildi.

Gelen çağrıların yüzde 95'inin asılsız ihbarlardan oluştuğunu aktaran Köse, çağrı merkezinin acil vakalar dışında aranmaması gerektiğini söyledi.

İnsan hayatını kurtarmak için saniyelerin bile çok önemli olduğuna işaret eden Köse, bunun yanında vatandaşlardan trafikte ilerleyen ambulanslara yol vermelerini isteyerek, "Kilis 112 olarak yürüyüşümüze ve etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. 112 candır, sağlıklı yaşama yol vermek gerekir." dedi.

Köse, etkinlik kapsamında verilen ilk yardım eğitimlerinin gün boyu devam edeceğini de sözlerine ekledi.