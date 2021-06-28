1.5 yıldır kaldığı pansiyonda ölü bulundu
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1.5 yıldır kaldığı pansiyonda ölü bulundu

1.5 yıldır kaldığı pansiyonda ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir kişi, 1.5 yıldır yalnız yaşadığı pansiyon odasında ölü bulundu.

Antalya'da bir kişi, 1.5 yıldır yalnız yaşadığı pansiyon odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 13 Sokak'taki bir pansiyonda meydana geldi. Yaklaşık 1.5 yıldır pansiyonda kalan ve yeğeninin gönderdiği para ile geçimini sağlayan Sefa Bahri Bayrakçeken'den (63) bir süredir haber alamayan görevliler odaya girdi. Bayrakçeken'in yerde hareketsiz yattığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla pansiyona gelen sağlık ekipleri Bayrakçeken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Bayrakçeken'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

1.5 yıldır kaldığı pansiyonda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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