1,5 yıl sonra öğrencilerine kavuşan okullarda heyecan devam ediyor
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1,5 yıl sonra öğrencilerine kavuşan okullarda heyecan devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

1,5 yıl sonra öğrencilerine kavuşan okullarda heyecan devam ediyor -Milli Eğitim Müdürü Ekici, yüz yüze eğitimin başladığı okullarda öğrencilerle buluştu Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, 1.5 yıl sonra yüz yüze eğitimin başladığı okularda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

1,5 yıl sonra öğrencilerine kavuşan okullarda heyecan devam ediyor

-Milli Eğitim Müdürü Ekici, yüz yüze eğitimin başladığı okullarda öğrencilerle buluştu

DENİZLİ - Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, 1.5 yıl sonra yüz yüze eğitimin başladığı okularda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Uzun bir aradan sonra öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Türkiye genelinde öğrenciler okula gitme heyecanını yaşarken, Denizli'de 797 okulda, 183 bin 257 öğrenci ve 14 bin 834 öğretmen ders başı yaptı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, okulların başladığı ilk haftada okul ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Merkezefendi Başkarcı Mustafa Kulaklı İlkokulunu ziyaret eden Müdür Ekici, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilerin teneffüs aralarında okul bahçesini adeta şenlik alanına dönüştürdüklerini belirten Müdür Ekici "Öğrencilerimizi çok özlemiştik. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile bu özlemimiz son buldu. Geleceğimiz olan öğrencilerimizle okullarımız adeta yeniden yeşeren ormanlar gibi canlandı. Okullarımız çocuklarla güzel ve onlarla hayat buluyor" dedi.

"Geleceğimiz çocuklarımız için de yüz yüze eğitimin önemi büyük"

Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Müdür Ekici, "2021-2022 eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Salgın dönemi okullarımıza geldiğimizde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin olmayışı bizleri çok üzüyordu. Okullarımız sizlerle ve öğrencilerimiz ile anlam buluyor. Geleceğimiz çocuklarımız için de yüz yüze eğitimin önemi büyük. Yine salgının önüne geçilmesi ve toplum bağışıklığı adına aşı olmak elimizdeki tek enstrüman. Bizler bilim insanlarıyız. Sağlık konusunda da bilimin ışığında hareket ediyoruz. Eğitimciler olarak topluma öncülük eden bizlerin. Toplumumuzun aşılanması konusunda da bizlere büyük görevler düşüyor. Sizlere sağlık ve başarı dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.

1,5 yıl sonra öğrencilerine kavuşan okullarda heyecan devam ediyor
1,5 yıl sonra öğrencilerine kavuşan okullarda heyecan devam ediyor
1,5 yıl sonra öğrencilerine kavuşan okullarda heyecan devam ediyor
1,5 yıl sonra öğrencilerine kavuşan okullarda heyecan devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

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