1,5 yaşındaki kızıyla eşinin üzerine kaynar su döktü, serbest bırakıldı

1,5 yaşındaki kızıyla eşinin üzerine kaynar su döktü, serbest bırakıldı

KONYA'da otomobil tamircisi Ali A. (28) iddiaya göre sabah kahvaltı yapması için kendisini uyandıran 5 yıllık eşi Rukiye A. (23) ile 1.5 yaşındaki kızı Eylül'ü, üzerlerine sıcak su dökerek haşladı. Olayın ardından gözaltına alınan Ali A., adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi devam eden Rukiye A., "'Sen beni neden uyandırıyorsun. İlla uyandıracaksın değil mi?' dedi. 'Kahvaltı hazır bir daha hazırlayamam. Çocuk acıktı' dedim. 'Ben sabaha kadar uyuyamadım beni rahatsız etme' dedi bana. Biz çocuğumla kahvaltıya oturduktan sonra geldi. 'Ne olursa olsun çocuğu alacağım sana da tekmeyi vuracağım' dedi. Sonra kaynar suyu boynumdan aşağıya boşalttı" dedi.

Konya'da 6 yıl önce evlenen Ali A. ve Rukiye A. çifti arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı. Rukiye A., 2019 yılının şubat ayında evi terk edip ailesinin yanına yerleşti. Yaklaşık 8 ayrı yaşayan çift, çocukları dünyaya geleceği için yeniden barışıp, birlikte yaşamaya başladı. KAYNAR SUYLA HAŞLADI Rukiye A., iddiaya göre 9 Ocak günü eşini kahvaltı yapması için uyandırmak istedi. Buna sinirlenen Ali A., ısıtıcıdaki sıcak suyu eşinin üzerine döktü. Sıcak su, bu sırada eşinin yanında olan kızları minik Eylül'ün üzerini de geldi. Olayın ardından gözaltına alınan Ali A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Hastane odasında yaşadıklarını anlatan Rukiye A., şunları söyledi: "En son cumartesi günü çocuğum 2 yaşına geldiği için sütten ayırıyordum. Kızım, sabah erken uyandı. Kahvaltıyı hazırladım. Eşime seslendim 'Hadi gel' diye. Sonra 'Sen beni neden uyandırıyorsun. İlla uyandıracaksın değil mi?' dedi. 'Kahvaltı hazır bir daha hazırlayamam çocuk acıktı' dedim. Eşim de, 'Ben sabaha kadar uyuyamadım, beni rahatsız etme' dedi. Biz çocuğumla kahvaltıya oturduktan sonra geldi. 'Ne olursa olsun çocuğu alacağım. Sana da tekmeyi vuracağım' dedi. Sonra kaynar suyu boynumdan aşağıya boşalttı. Aslında benim yüzüme atacaktı. Ben yüzümü çevirmeseydim yüzüme geliyordu. O can havliyle kaçtım; ama tişört üzerime yapışmıştı. Kaynar suyun kalanını arkamdan döktü. Bu da hem çocuğumun ayağına hem de kalçama geldi. Beni bir kez daha yaraladı. Daha sonra ben acımdan bayılmışım. Ayıldığımda beni saçlarım ve kollarımdan tutup banyoya doğru götürüyordu. Sonra kendimi toparladım. Kulağıma kızımın ağlama sesleri geliyordu.""BİZİ ÖLÜME TERK ETTİ"Tekrar kendisine zarar vermemesi için kocasına yalvardığını söyleyen Rukiye A. "'Ali lütfen bırak' dedim. Telefonum ondaydı. Telefonumu istedim. Ambulansı aramak için 'Ali çok kötüyüm ölüyorum. Çocuğun da ben de ölüyoruz. Lütfen' diye yalvardım; ama yine de vermedi telefonu. Bizi resmen ölüme terk etti orada. Kapıyı açtım, kaçmak istedim, komşularıma bağırdım, kapıyı kapatınca parmağım sıkıştı, parmağıma da 4 dikiş atıldı" diye konuştu."KOMŞUMA SIĞINDIM'Komşusuna sığınarak canını kurtardığını söyleyen Rukiye A., "O babasını ararken çocuğumu kucağıma aldım ve karşı komşuma sığındım, yardım ettiler bana. Serbest bırakılmış. Benim ve çocuğumun can güvenliğimiz yok ve tehlikede" dedi.'SENİ ÖLDÜRSEM 3 YIL YATAR ÇIKARIM" DİYORDUSürekli ölümle tehdit edildiğini iddia eden Rukiye A. "Bana, 'Cezaevine gireceksem bile tam hakkıyla girerim. Yaptığım işi yarım bırakmam' diye tehdit ediyordu. 'Şimdi seni öldürsem 5 yıl alırım. 3 yıl yatar çıkarım' diyordu. 'Bana hiçbir şey olmaz' diyordu. Çevrede bu tarz olayları çok görüyorduk. Hafta sonu bir olay da bizim mahallemizde olmuştu. Adamın ceza almadığını öğrenince 'Bak görüyorsun. Ben seni şu an öldürsem, kimse seni savunamaz' diyerek tehdit ediyordu" ifadelerini kullandı."CEZA ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"Rukiye A.'nın avukatı olan Elif Zehra Türkmen, "Pazartesi günü işlemleri başlatıyoruz. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla ilgili itirazlarımızı yapacağız. Tutuklu yargılanması için elimizden geleni yapacağız. Bir küs, bir barışık evlilikleri var; ancak müvekkilim 1,5 yaşındaki kızları için tekrar denemek istiyordu. Bu baba profili bunları hak etmiyor. Boşanma aşamasında ise her türlü destekleri sağlayacağız" dedi.

(

Kaynak: Demirören Haber Ajansı