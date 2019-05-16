1,5 Yaşındaki Ecrin'i Arama Çalışmaları Sürüyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için yürütülen çalışmalarından dokuzuncu günde de sonuç çıkmadı.



Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyor.



Çalışmalara İl Jandarma ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri katılıyor. Çalışmalarda AFAD'ın kadavra arama köpeği "Abrek" de kullanılıyor.

Çalışmalarda dün Abrek'in bir ağacın altında bulunduğu sırada tepki vermesi üzerine gece iş makinesiyle bu alanda kazı yapıldı.

Kazıda herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Minik Ecrin, kaybolmasının ardından dokuzuncu günde de bulunamadı.



Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA