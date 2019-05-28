1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu - Dede ve babaannenin...

1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu - Dede ve babaannenin...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede arama çalışması gerçekleştiriliyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede arama çalışması gerçekleştiriliyor. Ecrin Kurnaz'ın dedesi Nuri Kurnaz ile babaannesi Hacer Kurnaz gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
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