1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu (5) - Drone

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede arama çalışması gerçekleştiriliyor.

İlçeye bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık 6 kilometre uzağında ormanlık alandaki dere yatağında dün orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmasının ardından bölgede arama çalışması yürütülüyor.

Çalışmalar, savcılık gözetiminde jandarma ve AFAD ekiplerince ceset arama köpeği "Abrek" ile gerçekleştiriliyor.

Dün bulunan kemik parçaları, Vezirköprü Devlet Hastanesi morgunda bulunuyor. Ayakkabı ve giysi parçası ise jandarma ekiplerince incelemeye alındı.

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA