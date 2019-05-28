1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu (4)

1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu (4)

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında orman işçilerince küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ve elbise parçaları bulundu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında orman işçilerince küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ve elbise parçaları bulundu.

Kaynak: AA
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