1,5 yaşındaki bebek, annesinin yüzüğünü yuttu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1,5 yaşındaki bebek, annesinin yüzüğünü yuttu

1,5 yaşındaki bebek, annesinin yüzüğünü yuttu
05.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:55

1,5 yaşındaki bebek, annesinin yüzüğünü yuttuSİVAS'ta 1,5 yaşındaki M.G. isimli bebek annesinin tek taş yüzüğünü yuttu.

1,5 yaşındaki bebek, annesinin yüzüğünü yuttu

SİVAS'ta 1,5 yaşındaki M.G. isimli bebek annesinin tek taş yüzüğünü yuttu. Yüzük 6 gün sonra doğal yolla çıktı.

Sivas'ta F.G. ve C.G. çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri M.G, iddiaya göre evde oynadığı sırada annesinin tek taş yüzüğünü yuttu. Durumu fark eden çift, bebeklerini Medicana Sivas Hastanesine götürdü. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç tarafından muayene edilen M.G.'nin röntgeni çekildi. Röntgende yüzüğün M.G.'nin midesinde olduğu belirlendi. M.G'ye herhangi bir rahatsızlık vermeyen yüzüğün doğal yollarla çıkmasının beklenmesi gerektiği belirtilerek aile evlerine gönderildi. Bebek, midesindeki yüzüğü 6 gün sonra doğal yollarla çıkardı. Op.Dr. Mahmut Aluç, bu gibi durumların sık yaşandığını belirterek, kusma ya da anormal bir gelişmenin gözlenmesi durumunda ailelerin mutlaka hastaneye başvurmaları gerektiğini söyledi.

'ÇOCUKLARIN BUNLARA ULAŞMAMASI LAZIM'

Çocukların bu tip cisimlere ulaşmamasını gerektiğini söyleyen Op. Dr. Mahmut Aluç, "Özellikle küçük çocuklar etrafındaki cisimleri tanımak için genellikle dokunurlar, dokunduktan sonrada ağızlarına götürürler. Hastamızda annesinin yüzüğünü bir şekilde eline almış ve yutmuş. Biz bu tip vakalarda yemek borusunda kalmadığı sürece müdahale etmiyoruz. Yutulan cisimde midesine düşmüştü. Kendiliğinden çıkmasını bekliyoruz. Nitekim 6 gün sonra yüzük kendiliğinden çıktı. Burada ailelerin dikkat etmesi gereken önemli nokta, çocuklar ağızlarına aldıkları her şeyi yutabilirler. Çivi, vida, para gibi şeyler yutabilirler. Çocukların bunlara ulaşmaması lazım. Ayrıca bazen de deterjan, çamaşır suyu ve tuz ruhu gibi şeyler içebilirler. Onların tedavisi biraz daha zor oluyor" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim Haberler
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi Haberler
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
İBB, lise ve üniversite sınavına girecek adaylar için online deneme sınavı düzenleyecek
İBB, lise ve üniversite sınavına girecek adaylar için online deneme sınavı düzenleyecek
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
'Normalleşme'nin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
''Normalleşme''nin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Bülent Ersoy Gülben Ergen
Spor Bülent Uygun Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: 1,5 yaşındaki bebek, annesinin yüzüğünü yuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 17:07:23. #1.14#
title