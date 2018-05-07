1,5 Yaşındaki Bebek 4. Kattan Düşerek Can Verdi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
4.KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜ
Gölcük, Şehitler Mahallesi 403 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda Bilal Kanpara'nın ikiz çocuklarından biri olan 1,5 yaşındaki Hasan Kanpara, bulunduğu odanın penceresinden balkona çıktı. Bir süre balkonda kalan minik Kanpara, balkon korkuluklarından sarktığı sırada 4. kattan zemine düşerek yaralandı.
1.5 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Olayı fark eden ailenin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan minik Kanpara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
1,5 yaşındaki Hasan Kanpara'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
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Allah sabır versin zor bı durum.Allah kimseye böyle acı yaşatmanın.anne babalar balkon fileleri var iş görüyor tavsiye ederim.Tabiki vade dolmuşsa elimizden birşey gelmez.bize düşen tedbirimizi alıp Allah A dua etmek.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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uzucu rabbim oyle istedi melek ucmus gitmis ama tedbir senden takdir allahtan derler dikkat etmek lazim kucuklere ailesine sabirlar diliyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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İcim acidi allahim 1 bucuk yasinda oğlumun yasinda ne kadar aci bisey allahim ailesine hz.eyup sabri ver bu aziz gunlerin hurmetineCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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balkonlardaki demir arası boşlukları ölçün bebeğin kafasının geçebileceği bir genişlikteyse branda ile kapatın yada balkonu kilitleyip anahtarı arabanızda bulundurun. . . ben çocuk emeklemeye başlayınca kucakladım götürdüm gittim balkon demirlerinden kafası geçiyormu onu denedim. tabi beni görenler manyak dedi ama olsun, manyak addedilmek ilgisizlikten öldürülen evlattan iyidir.Cevap Yaz 10 Yayından KaldırROSE: bravo keske herkes sizin gibi olsa4 Yayından Kaldır