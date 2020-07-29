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1,5 tonluk tosun pazarın gözdesi oldu

1,5 tonluk tosun pazarın gözdesi oldu Denizli Canlı Hayvan Pazarı'nda bin 460 kilograma sahip simental tosun büyün dikkatleri üzerine çekiyor.

1,5 tonluk tosun pazarın gözdesi oldu
29.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:44

1,5 tonluk tosun pazarın gözdesi oldu

DENİZLİ - Denizli Canlı Hayvan Pazarı'nda bin 460 kilograma sahip simental tosun büyün dikkatleri üzerine çekiyor. Kurbanlık almak için pazara gelen bütün vatandaşların yoğun ilgisi ile karşı karşıya olan tosun, 45 bin TL fiyatla alıcılarını bekliyor.

Denizli'de Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar Canlı Hayvan Pazarına giderek alışverişe başladı. Pazarın gözdesi ise bu yıl simental tosun oldu. Bin 460 kilo ağırlığa sahip olan simental tosun heybeti ile bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Alışverişe gelen vatandaşlar tosunu gördükten sonra önce ağırlık ve fiyatı soruyor, daha sonra ise fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştiriyor. Sahipleri, 3 gün önce 3 yaşına giren bin 460 kilograma sahip olan simental tosunun fiyatı ise 45 bin TL olarak belirledi. Hayvan pazarına kurbanlık almak için gelen Tufan Yıldırım, "Bu hayvan da maşallah çok gelişme olmuş ve cinsi güzel. Tabi bakmak çok önemli, hayvana bakım olmadığı zaman hayvan çöküyor ve adamda bakmış tosuna. Bende hayvancılık yapıyorum. Son 3 yıldır bu büyüklükte hayvan gelmiyor" dedi.

"Sürekli olarak ilgi gösteriyorlar"

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren sahibi Hakan Tekiner, "3 gün önce 3 yaşına girdi. 1 ton 460 kilo. Sürekli olarak ilgi gösteriyorlar. Sırayla fotoğraf çektiriyorlar. Fiyat olarak 45 bin TL" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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