1,5 tonluk 'Paşa', 60 bin liraya satışa çıkarıldı

KÜTAHYA'nın Çöğürler köyünde muhtar Cevdet Kalem (48) ve oğlu Ramazan Kalem'in (19) yetiştirerek 'Paşa' adını verdiği 1,5 tonluk boğa, Kurban Bayramı için 60 bin liraya satışa çıkarıldı.

KÜTAHYA'nın Çöğürler köyünde muhtar Cevdet Kalem (48) ve oğlu Ramazan Kalem'in (19) yetiştirerek 'Paşa' adını verdiği 1,5 tonluk boğa, Kurban Bayramı için 60 bin liraya satışa çıkarıldı.

Çöğürler köyünde muhtarlığın yanı sıra besicilikle de uğraşan Cevdet Kalem'in oğlu Ramazan Kalem'e hediye ettiği simental cinsi boğa, 1,5 tonluk ağırlığıyla dikkat çekiyor. Yetiştirip 'Paşa' adını verdiği boğayı Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala satışa çıkaran baba-oğul, 60 bin lira fiyat biçti. Yaklaşık 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Çöğürler köyü muhtarı Cevdet Kalem, "Kurbanlık hayvan yetiştiriyoruz. Bu Paşa'mızı da 3 yıl önce kendine sermaye yapması için oğluma hediye etmiştim. Hayvancılığı çok seviyor" dedi.

'GÖZÜM GİBİ BAKIYORUM'

Ramazan Kalem ise, boğayı istediği fiyata satıp kendisine hayvan yetiştirmek için sermaye yapmak istediğini belirterek, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Paşa ismini verdiğimiz boğamızı babam bana 16 yaşındayken hediye etti. 3 yıldır gözüm gibi bakıyorum. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmedi. Yaklaşık 1 ton 500 kilo ağırlığında. İlk göz ağrımız. Daha önce hiç böyle bir boğamız olmadı. Sattığımda hayvancılık için kendime sermaye yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç