1,5 tonluk 'Paşa', 60 bin liraya satışa çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1,5 tonluk 'Paşa', 60 bin liraya satışa çıkarıldı

1,5 tonluk 'Paşa', 60 bin liraya satışa çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Çöğürler köyünde muhtar Cevdet Kalem (48) ve oğlu Ramazan Kalem'in (19) yetiştirerek 'Paşa' adını verdiği 1,5 tonluk boğa, Kurban Bayramı için 60 bin liraya satışa çıkarıldı.

KÜTAHYA'nın Çöğürler köyünde muhtar Cevdet Kalem (48) ve oğlu Ramazan Kalem'in (19) yetiştirerek 'Paşa' adını verdiği 1,5 tonluk boğa, Kurban Bayramı için 60 bin liraya satışa çıkarıldı.

Çöğürler köyünde muhtarlığın yanı sıra besicilikle de uğraşan Cevdet Kalem'in oğlu Ramazan Kalem'e hediye ettiği simental cinsi boğa, 1,5 tonluk ağırlığıyla dikkat çekiyor. Yetiştirip 'Paşa' adını verdiği boğayı Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala satışa çıkaran baba-oğul, 60 bin lira fiyat biçti. Yaklaşık 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Çöğürler köyü muhtarı Cevdet Kalem, "Kurbanlık hayvan yetiştiriyoruz. Bu Paşa'mızı da 3 yıl önce kendine sermaye yapması için oğluma hediye etmiştim. Hayvancılığı çok seviyor" dedi.

'GÖZÜM GİBİ BAKIYORUM'

Ramazan Kalem ise, boğayı istediği fiyata satıp kendisine hayvan yetiştirmek için sermaye yapmak istediğini belirterek, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Paşa ismini verdiğimiz boğamızı babam bana 16 yaşındayken hediye etti. 3 yıldır gözüm gibi bakıyorum. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmedi. Yaklaşık 1 ton 500 kilo ağırlığında. İlk göz ağrımız. Daha önce hiç böyle bir boğamız olmadı. Sattığımda hayvancılık için kendime sermaye yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.


1,5 tonluk 'Paşa', 60 bin liraya satışa çıkarıldı
1,5 tonluk 'Paşa', 60 bin liraya satışa çıkarıldı
1,5 tonluk 'Paşa', 60 bin liraya satışa çıkarıldı
1,5 tonluk 'Paşa', 60 bin liraya satışa çıkarıldı
1,5 tonluk 'Paşa', 60 bin liraya satışa çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Demir Ahmet Davutoğlu
Magazin Düm Tek Tek Petek Dinçöz Zeynep Bastık Kaan Yıldırım
Spor Balotelli Erol Bulut Fatih Terim Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
1,5 tonluk 'Paşa', 60 bin liraya satışa çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 12:03:49. #1.16#

title