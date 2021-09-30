1.5 SAATTE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA EV KULLANILMAZ HALE GELDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

1.5 SAATTE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çokköy'de bir evin çatısında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyürken, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çokköy'de bir evin çatısında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyürken, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Çokköy'de Mustafa Meşe'ye ait evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada evin bahçesinde olan Mustafa Meşe ve ailesi yoğun dumanları fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Komşuları da ellerindeki kova ve hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı. Yangına, Domaniç Belediye itfaiyesinin yanı sıra Domaniç Orman İşletme ve Çukurca Belediyesine ait 5 itfaiye aracı müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın büyürken, ekipler alevleri 1.5 saatte güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.

1.5 SAATTE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

1.5 SAATTE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

1.5 SAATTE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

1.5 SAATTE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA EV KULLANILMAZ HALE GELDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da bir fabrikada yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi

İstanbul'da bir fabrikada yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Özge Özder Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Olaf Scholz Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 1.5 SAATTE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA EV KULLANILMAZ HALE GELDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 17:24:09. #1.17#