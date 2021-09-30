1.5 SAATTE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çokköy'de bir evin çatısında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyürken, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Çokköy'de Mustafa Meşe'ye ait evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada evin bahçesinde olan Mustafa Meşe ve ailesi yoğun dumanları fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Komşuları da ellerindeki kova ve hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı. Yangına, Domaniç Belediye itfaiyesinin yanı sıra Domaniç Orman İşletme ve Çukurca Belediyesine ait 5 itfaiye aracı müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın büyürken, ekipler alevleri 1.5 saatte güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.