1.5 Saatte Ordu'ya Geldi, Havada 3.5 Saat Tur Attı

Ordu-Giresun Havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar, 3 gündür etkili olan yoğun sis sebebiyle Samsun'a yönlendirilirken, piste inmek isteyen bir uçak pilotu, tam 16 tur atarak havada 3,5 saat kaldı.

Karadeniz'de denize dolgu yöntemiyle inşa edilen ve bu özelliği ile dünyanın 3., Avrupa'nın 1. olma özelliğine sahip olan Ordu-Giresun Havalimanına 3 gündür yoğun sis sebebiyle düzenli uçuşlar yapılamıyor.

Ordu-Giresun Havalimanından yapılması gereken gidiş-geliş uçuş seferleri hafta başından bu yana etkili olan yoğun sis sebebiyle yapılamıyor. Ordu-Giresun Havalimanından Salı günü 3 geliş ve gidiş olmak üzere toplam 6, Çarşamba günü 11 gidiş ve geliş olmak üzere toplam 22 uçuş iptal edilirken, Perşembe ve Cuma günü tüm uçuşlar iptal edildi. Ordu-Giresun Havalimanına yapılması gereken uçuşlar Samsun-Çarşamba Havalimanından gerçekleştiriliyor. Yolcular havayolu şirketleri tarafından karayolu ile Samsun'a aktarılıyor.

Ordu-Giresun Havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar havada birkaç tur attıktan sonra Samsun'a yönlendirilirken, Pegasus uçağının pilotu ise tam 16 tur attıktan sonra Samsun'a iniş yapmak zorunda kaldı. Pegasus Havayollarının dün sabah saat 07.45'te Sabiha Gökçen Havalimanından kalkış yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 1 saat 15 dakikada geldiği Ordu-Giresun Havalimanına yoğun sis yüzünden yaklaşamadı. Ancak PC 2860 kuyruk tescilli uçağın pilotu diğer uçaklar gibi 3-5 tur atmak yerine tam 16 tur attı. Havada 3,5 saat kalan uçak, yoğun sis dağılmayınca Samsun'a yöneldi. 11.30 sıralarında Samsun'a iniş yapan uçağın yolcuları, karayolu ile Ordu ve Giresun'a taşındı. - ORDU