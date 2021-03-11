1.5 milyonluk vurguna 14 gözaltı
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1.5 milyonluk vurguna 14 gözaltı

11.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:55
1.5 milyonluk vurguna 14 gözaltı

Mersin'de yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık yöntemiyle yaklaşık 1 milyon 500 bin TL'lik haksız kazanç elde eden 14 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık yöntemiyle yaklaşık 1 milyon 500 bin TL'lik haksız kazanç elde eden 14 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Erdemli,

Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Söz konusu şüpheliler hakkında yapılan araştırmalarda, vatandaşların sosyal medya hesaplarına virüs link göndererek hesapları ele geçiren ve hesap sahibinin arkadaş çevresinden borç para ve iddaa kuponu bedeli adı altında para talep ederek dolandırıcılık yapan toplam 14 şüpheli şahıs tespit edildi. Jandarma ekipleri şüpheli şahısları yakalamak amacıyla Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ayrı adrese yapmış olduğu eş zamanlı operasyonlar sonucunda 14 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin hesap hareketlerinde yaptığı incelemede ise toplam 1 milyon 500 bin TL tutarında dolandırıcılık yoluyla haksız kazancın elde edildiğini tespit edildiği öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli şahıslara ait adreslerde yapılan aramada 21 adet banka hesap kartı, 6 adet hard disk, 13 adet cep telefonu, 22 adet sim kartı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet çelik kasa ve dolandırıcılıktan elde edilen 15 bin 340 TL nakit para ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli şahıs hakkında yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - MERSİN

1.5 milyonluk vurguna 14 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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