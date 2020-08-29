1,5 milyon hayvanın itlaf edildiği Hollanda'da vizon çiftlikleri tamamen kapatılıyor
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BBC

1,5 milyon hayvanın itlaf edildiği Hollanda'da vizon çiftlikleri tamamen kapatılıyor

Hollanda hükumeti, koronavirüsün hayvandan insana geçebildiğinin saptanmasının ardından, kürkü için vizon yetiştirilen çiftliklerin kapatılması kararını 2024'ten 2021 yılına çekti.

1,5 milyon hayvanın itlaf edildiği Hollanda'da vizon çiftlikleri tamamen kapatılıyor
29.08.2020 20:32 | Son Güncelleme: 29.08.2020 20:40

Hollanda hükumeti, koronavirüsün hayvandan insana geçebildiğinin saptanması üzerine kürkü için vizon yetiştiren 120 çiftliğin en geç Mart 2021'de tamamen kapatılmasına karar verdi.

Hollanda'da yaklaşık 40 vizon çiftliğinde koronavirüs salgınının ortaya çıkması nedeniyle şu ana kadar 1,5 milyondan fazla vizon zehirli gazla itlaf edildi.

Salgının yayılması üzerine vizonlardan insana koronavirüs bulaşması ihtimaline karşı Hollanda'daki toplam 120 çiftlikteki tüm hayvanların önleyici amaçlı öldürülmesi önerisi gündeme geldi.

Ancak hükümet, çiftliklerin halk sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmadığı gerekçesiyle bu öneriyi hayata geçirmekten vazgeçti. Hollanda medyasına göre hükümetin bu kararında ekonomik kaygılar da etkili oldu.

Hollanda, itlaf edilen her hayvan başına, 2019 kürk piyasası fiyatları üzerinden tazminat ödüyordu. Hükümet, toptan itlaf ve tazminat ödeme yerine tüm çiftliklerin Mart 2021'den itibaren kalıcı olarak kapatılmasını kararlaştırdı.

Çiftliklerde kasım ayında başlayacak kürk döneminde eldeki vizonların kürkleri alındıktan sonra kafeslere yeni hayvan girişine izin verilmeyecek. Hükümet, çiftliklerin tamamen kapatılması karşılığında vizon üreticilerine yaklaşık 180 milyon euro tazminat ödeyecek.


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2024 yılında kapatılacaktı

Hayvan hakları savunucularının yoğun tepkisi üzerine Hollanda, 2013 yılında kürk amaçlı vizon yetiştirilen tüm çiftliklerin 2024 yılından itibaren tamamen kapatılmasını kararlaştırmıştı.

Ancak Hollanda'daki vizonlardan insanlara koronavirüs bulaştığı haberlerinin ardından, çiftliklerin kapatılma tarihi erkene alındı.

Yılda yaklaşık 4 milyon vizon yavrusunun doğduğu Hollanda'daki çiftliklerde, yaklaşık bin 600 kişi istihdam ediliyor. Hollanda'da satışı yasak olan vizon kürkleri, Türkiye, Çin, Rusya, ABD ve Güney Kore pazarına gönderiliyor.

BBC
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