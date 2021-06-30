1,5 Milyon Ankaralının sorununa neşter: Etimesgut İstasyon Caddesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor
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1,5 Milyon Ankaralının sorununa neşter: Etimesgut İstasyon Caddesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Haberler | Güncel

- 1,5 Milyon Ankaralının sorununa neşter: Etimesgut İstasyon Caddesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor Etimesgut İstasyon Caddesi'nin trafik çilesine son verecek alternatif bulvar yapımı hızla ilerliyor.

- 1,5 Milyon Ankaralının sorununa neşter: Etimesgut İstasyon Caddesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor

ANKARA - Etimesgut İstasyon Caddesi'nin trafik çilesine son verecek alternatif bulvar yapımı hızla ilerliyor. "Bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Etimesgut ve Sincan başta olmak üzere 1,5 milyon vatandaşı ilgilendiren sorunu çözmek için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Birinci etap çalışmalarını 30 Ağustos'ta bitirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğinin kangrene dönen bölgelerinde başlattığı ulaşım projelerini aralıksız sürdürüyor.

Başkent'te ulaşım atağı yaparak Başkentlileri konforlu ve güvenli sürüşle buluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öncelikli ulaşım projeleri arasında yer alan ve iki etaptan oluşan Etimesgut İstasyon Caddesi'nde sürdürülen çalışmalar hakkında sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlileri bilgilendirdi.

Yavaş 1. etap için tarih verdi

"Bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" sözleriyle vatandaşlara seslenen Yavaş, 1. etap çalışmalarının planlanan bitiş tarihini de paylaştı:

"Etimesgut ve Sincan başta olmak üzere 1,5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren sorunun çözümü için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Birinci etap çalışmalarını 30 Ağustos'ta bitirmek için gece gündüz çalışıyoruz."

Etimesgut ve Sincan ilçeleri başta olmak üzere bölgede yaşayan vatandaşların trafik sorununu sonlandıracak projenin, Yüksek Hızlı Tren Eryaman Garı alt geçit ayağındaki çalışmalarda yüzde 95 oranında ilerleme sağlanırken, prekast ve korkuluk imalatları ile asfalt yapım çalışmaları sürüyor.

Çalışmaların devam ettiği U dönüşü köprüsü ise yüzde 50 oranında tamamlanırken, 30 Ağustos 2021 tarihinde U dönüş köprüsü ve YHT Eryaman Garı alt geçitindeki çalışmaların bitirilerek trafiğe açılması planlanıyor.

İstasyon Caddesi'ne alternatif bulvarda 7/24 çalışma

Türk Kızılayı Caddesi'ne yapılacak bağlantı köprüsünde de yüzde 35 oranında ilerleme kaydedilirken 1682. Cadde'de yer alan bağlantı köprüsünde yüzde 20 oranında çalışmalar tamamlandı.

İstasyon Caddesi'ne alternatif bulvar yapımında 7/24 mesaisini sürdüren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, demiryolu üst geçit köprüsündeki çalışmalarını yüzde 15 oranında tamamlarken fore kazık imalatlarına ise devam ediyor.

Elvankent, Sincan ve Etimesgut bölgesini şehir merkezine taşıyan bölgenin en önemli arteri niteliğindeki İstasyon Caddesi'ne alternatif yapılan bulvar, 5 kilometre uzunluğunda 4 demiryolu üst geçit köprüsü ve 1 alt geçitten oluşuyor. TCDD Genel Müdürlüğü'nden alınan onay sonrası yapılan protokol kapsamında tek yön ve 3 şerit olarak inşa edilen bulvar, demiryolunun kuzeyinden geçiyor.

Projenin tamamı 29 ekim cumhuriyet bayramı'na yetiştirilecek

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ve kronikleşen trafik sıkışıklığını önleyerek can güvenliğini sağlayacak projenin tamamının ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğini rahatlatacak ulaşım projeleriyle Başkentlileri buluşturmaya devam edecek.

1,5 Milyon Ankaralının sorununa neşter: Etimesgut İstasyon Caddesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor
1,5 Milyon Ankaralının sorununa neşter: Etimesgut İstasyon Caddesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor
1,5 Milyon Ankaralının sorununa neşter: Etimesgut İstasyon Caddesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor
1,5 Milyon Ankaralının sorununa neşter: Etimesgut İstasyon Caddesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe

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