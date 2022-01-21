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1,5 metrelik kar altındaki köyler havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

1,5 metrelik kar altındaki köyler havadan görüntülendi Bartın'da kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köylerde oluşan manzaralar drone ile havadan görüntülendi.

BARTIN (İHA) - 1,5 metrelik kar altındaki köyler havadan görüntülendi

BARTIN - Bartın'da kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köylerde oluşan manzaralar drone ile havadan görüntülendi.

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışlarının ardından Bartın'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaştı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Isırganlı, Gökpınar ve Şirinler köylerindeki kar manzaraları drone ile havadan görüntülendi.

Köylerin; yamaçlarında başlayan çam ormanları, eteklerinden kıvrılarak akıp geçen derelerin yanı sıra tek katlı ahşap evlerin çatılarındaki kar örtüsü tabloları aratmayan eşsiz manzaralar oluşturdu.

Bölgede kapalı olan köy yollarının açılması ve enerji verilmeyen köylerdeki arızaların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yarından itibaren bölgedeki kar yağışının yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

1,5 metrelik kar altındaki köyler havadan görüntülendi

1,5 metrelik kar altındaki köyler havadan görüntülendi

1,5 metrelik kar altındaki köyler havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri

Batı Karadeniz, Bartın, Drone, kar, Güncel, Haber

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