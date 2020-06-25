1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Niğde'de 1 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
25.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:07
Niğde'de 1 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmada uyuşturucu madde temin edeceği değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin kaldıkları evde narkotik köpeğiyle yapılan aramada lavabonun altına gizlenmiş 1 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ve mouse şeklinde hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA