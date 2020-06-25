1,5 kilo uyuşturucuyu lavaboya, teraziyi bilgisayar faresine gizlemişler
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1,5 kilo uyuşturucuyu lavaboya, teraziyi bilgisayar faresine gizlemişler

NİĞDE'de, polisin eve düzenlediği operasyonda, lavabonun altına gizlenen 1,5 kilo metamfetamin ve bilgisayar faresinin içine gizlenen hassas terazi ele geçirildi.

1,5 kilo uyuşturucuyu lavaboya, teraziyi bilgisayar faresine gizlemişler
25.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:04

NİĞDE'de, polisin eve düzenlediği operasyonda, lavabonun altına gizlenen 1,5 kilo metamfetamin ve bilgisayar faresinin içine gizlenen hassas terazi ele geçirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin edildiği ihbarı üzerine, bir eve operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği de kullanılarak, yapılan aramada; lavabonun altına gizlenen 1 kilo 556 gram metamfetamin maddesi ve bilgisayar faresinin içine gizlenen hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 

 


Kaynak: DHA

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