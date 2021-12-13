Eşi ile yolculuk yaptığı araçtan uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı - Haberler
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Eşi ile yolculuk yaptığı araçtan uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'dan Muğla'nın Ortaca ilçesine gelen araçta yaklaşık 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, araçtaki evli çiftten koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'dan Muğla'nın Ortaca ilçesine gelen araçta yaklaşık 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, araçtaki evli çiftten koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmalarında İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler pazar günü saat 17.00 sıralarında Y.G. (30) ile eşi A.G.'nin (34) bulunduğu araca ilçeye giriş yaptığı sırada operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 1 kilo 510 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği tespit edilen 2 bin 660 lira, 50 bin lira tutarında dekont ile suçta kullanıldığı öğrenilen 3 adet telefon ele geçirildi. Şüpheli karı koca, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ortaca Adliyesi'nde görülen duruşmada Fas doğumlu A.G. yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kocası Y.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Mete Sönmez/İHA)

Eşi ile yolculuk yaptığı araçtan uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

Eşi ile yolculuk yaptığı araçtan uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

Eşi ile yolculuk yaptığı araçtan uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

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