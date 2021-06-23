1,5 kilo esrarla yakalanan şüpheliden şaşırtan savunma
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1,5 kilo esrarla yakalanan şüpheliden şaşırtan savunma

1,5 kilo esrarla yakalanan şüpheliden şaşırtan savunma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da 1,5 kilo esrarla yakalandıktan sonra tutuklanan şüpheli mahkemede yaptığı son savunmasında, nişanlısına kavuşmak için tahliyesini talep etti.

Bolu'da 1,5 kilo esrarla yakalandıktan sonra tutuklanan şüpheli mahkemede yaptığı son savunmasında, nişanlısına kavuşmak için tahliyesini talep etti. Çaresizlikten dolayı uyuşturucu ticareti yaptığını belirterek, "Bırakın nişanlıma kavuşayım" diyen sanık, 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda Mevlüt K.'ya ait otomobili durdurdu. Araçta yapıla aramalarda 1,5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Mevlüt K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mevlüt K. hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"Beni serbest bırakın nişanlıma kavuşayım"

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, görülen karar duruşmasına sanık Mevlüt K. ve avukatı katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Mevlüt K., mahkeme heyetinden nişanlısına kavuşması için serbest bırakılmasını isteyerek, "Çaresizlikten dolayı uyuşturucu ticareti işine girdim. Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum, bir daha böyle bir işe kalkışmayacağım. Böyle bir suçtan dolayı karşınızda bulunmaktan utanç duyuyorum. 2 yıllık nişanlıyım, nişanlım beni bekliyor. Beni serbest bırakın nişanlıma kavuşayım. Söz veriyorum size, özür dilerim, eylemimi kabul ediyorum. Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, suçun sabit olduğunu, tüm delillerin tamamlandığını ve suç vasfının tam olarak oluştuğunu belirterek, sanık Mevlüt K.'ya iyi hal indirimi uygulayarak, 9 yıl 2 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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1,5 kilo esrarla yakalanan şüpheliden şaşırtan savunma - Haberler
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