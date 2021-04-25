1,5 AYLIK EŞİNİ ÖLDÜREN 75 YAŞINDAKİ KOCA ADLİYEDE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1,5 AYLIK EŞİNİ ÖLDÜREN 75 YAŞINDAKİ KOCA ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de eşi Koçer Dönmez'i (56) çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürüp, daha sonra evi ve otomobilini ateşe veren M.D. (75) emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

KIRIKKALE'de eşi Koçer Dönmez'i (56) çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürüp, daha sonra evi ve otomobilini ateşe veren M.D. (75) emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çiftin 1,5 ay önce evlendikleri, 15 gün önce olayın meydana geldiği eve taşındıkları öğrenildi.

Olay, dün saat 23.30 sularında Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi'nde yaşandı. Her ikisi de ikinci evliliğini yapan M.D. ile Koçer Dönmez arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D., Koçer Dönmez'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından önce evi, daha sonra ise 06 AR 7352 plakalı otomobilini ateşe verdi. Yangını gören çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Bu sırada ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen M.D., eşi Koçer Dönmez'in yanan evde kaldığını söyledi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Koçer Dönmez'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Koçer Dönmez'in bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı M.D. ise sorgusunda cinayeti itiraf etti.

'PİSLİK TEMİZLEME'

Emniyette susma hakkını kullanan M.D., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.D. gazetecilerin Cinayeti neden işlediniz sorusu üzerine, Eğer kadın cinayeti yazıyorsanız. 'Pislik temizleme' yazın. Bunu yazmazlarsa öldürürüm dedi. Koçer Dönmez'in cenazesinin otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

1,5 AYLIK EŞİNİ ÖLDÜREN 75 YAŞINDAKİ KOCA ADLİYEDE
1,5 AYLIK EŞİNİ ÖLDÜREN 75 YAŞINDAKİ KOCA ADLİYEDE
1,5 AYLIK EŞİNİ ÖLDÜREN 75 YAŞINDAKİ KOCA ADLİYEDE
1,5 AYLIK EŞİNİ ÖLDÜREN 75 YAŞINDAKİ KOCA ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kan donduran gece! Önce eşini öldürdü, sonra evini ve aracını ateşe verdi
Kan donduran gece! Önce eşini öldürdü, sonra evini ve aracını ateşe verdi
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayda gerçek başka çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayda gerçek başka çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Vedat Bilgin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ünal Karaman Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 1,5 AYLIK EŞİNİ ÖLDÜREN 75 YAŞINDAKİ KOCA ADLİYEDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 19:01:14. #1.16#

title