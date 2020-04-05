1.4 Milyon E-Kitap Ücretsiz Olarak Erişime Açıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› 1.4 Milyon E-Kitap Ücretsiz Olarak Erişime Açıldı - Haber
Teknoloji

1.4 Milyon E-Kitap Ücretsiz Olarak Erişime Açıldı

Ulusal Acil Durum Kütüphanesi internet arşivini erişime açtığını açıkladı. İnternet arşivine kayıtlı 1.

05.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:51
1.4 Milyon E-Kitap Ücretsiz Olarak Erişime Açıldı

Ulusal Acil Durum Kütüphanesi internet arşivini erişime açtığını açıkladı. İnternet arşivine kayıtlı 1.4 milyondan fazla kitabın e-book formatına ücretsiz olarak erişilebilecek. Yayınlar 30 Haziran tarihine kadar bütün dünyanın erişimine açık olacak. Dünya çapında, araştırma makalelerine erişim talebine cevap olarak böyle bir karar alındığı belirtildi. Arşiv erişim imkanı için öncelikle bekleme listesine başvuruda bulunması gereken kullanıcılar, bu adımı atlayarak doğrudan acil durum kütüphanesinde yer alan araştırma makalelerine erişebilecek. 1.4 milyon kitap ücretsiz oldu Koronavirüs salgını nedeniyle binlerce kişi evlerinde ve bilgi almak için internet kaynağını kullanıyor. Acil durum kütüphanesi internet arşivini tam da bütün dünyanın ihtiyaç duyduğu bir zamanda ücretsiz olarak kullanıma sundu.

Sanal kütüphane kullanıcı kitlesinin ağırlık olarak öğrencilerden ve bilim insanlarından oluşması bekleniyor. Kütüphanenin 30 Haziran tarihine kadar ücretsiz olarak kullanılabileceği, ABD Ulusal Acil Durum planlamasında bir değişiklik söz konusu olursa sürenin uzatılabileceği ifade edildi. Acil durum kütüphanesi internet arşivi Phillips Akademi Andover ve Marygrove Koleji'nin tüm yayınlarına, Trent Üniversitesi yayınlarının çoğuna ve Dünya genelinde bağlantı kurulabilen sanal kütüphanelerin neredeyse tamamının arşivine erişim imkanı sunuyor.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haber
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haber
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün Haber
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haber
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti Haber
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haber
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi
İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi
Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti
Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
Adana'da polis helikopterle 'Evde kal' uyarısını yineledi
Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında 'Pes' dedirten görüntü
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Cahit Özkan Abdulhamit Gül Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Ebru Yaşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su İlaç Mart Polis
Şu an buradasınız: 1.4 Milyon E-Kitap Ücretsiz Olarak Erişime Açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 17:18:35. #1.15#
title