1.346 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirilerek 20 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alınmıştır

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaçam, Terme, Vezirköprü, Bafra, Çarşamba, Ondokuzmayıs ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde;1.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaçam, Terme, Vezirköprü, Bafra, Çarşamba, Ondokuzmayıs ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde;

1. Alaçam İlçesi Aşağısoğukçam Mahallesinde 09. 07. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 13 kilo 240 gram kubar esrar maddesi ve 2 adet av tüfeği ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

2. Terme İlçesi Geçmiş Mahallesinde 12. 07. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 46 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

3. Vezirköprü İlçesi Karabük Mahallesinde 12. 07. 2021 günü şüpheli 1 şahsa ait tarlada yapılan arama neticesinde 725 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

4. Bafra İlçesi Uluağaç Mahallesinde 12. 07. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği "TUMBA" ile yapılan arama neticesinde 15 kök kenevir bitkisi, 2 gram kubar esrar maddesi ve 23 gram bonzai ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

5. Bafra İlçesi Kanlıgüney Mahallesinde 12. 07. 2021 günü şüpheli 2 şahsın ev ve eklentileri ile tarlasında yapılan arama neticesinde 10 kilo 670 gram kubar esrar maddesi ve 128 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

6. Çarşamba İlçesi Ovacık Mahallesinde 13. 07. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 34 kök kenevir bitkisi ve 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

7. Ondokuzmayıs İlçesi Ballıca Mahallesinde 14. 07. 2021 günü şüpheli 1 şahsa ait tarlada yapılan arama neticesinde 11 kilo 225 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

8. Atakum İlçesi Akalan Mahallesinde 16. 07. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 48 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

9. Bafra İlçesi Sarıçevre Mahallesinde 16. 07. 2021 günü şüpheli 1 şahsın tarlasında yapılan arama neticesinde 127 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

10. Bafra İlçesi Alaçam Mahallesinde 16. 07. 2021 günü şüpheli 2 şahsın tarlasında yapılan arama neticesinde 36 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

11. Bafra İlçesi Çetinkaya Mahallesinde 18. 07. 2021 günü şüpheli 1 şahsın tarlasında yapılan arama neticesinde 53 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

12. Terme İlçesi Çangallar Mahallesinde 24. 07. 2021 günü icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında şüpheli 2 şahsın yapılan üst araması neticesinde 50 gram kubar esrar maddesi ve 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

13. Terme İlçesi Kozluk Mahallesinde 24. 07. 2021 günü şüpheli 1 şahsın mısır tarlasında yapılan arama neticesinde 13 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

14. Alaçam İlçesi Toplu Mahallesinde 25. 07. 2021 günü icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında şüpheli 2 şahsın aracında ve üst aramaları neticesinde 3 gram metamfetemain maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

15. Çarşamba İlçesi Çaltı Mahallesinde 26. 07. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 109 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

16. Terme İlçesi Şeyhli Mahallesinde 26. 07. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 12 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Toplam 16 olayda 20 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 1. 346 kök kenevir bitkisi, 35 kilo 287 gram kubar esrar maddesi, 23 gram bonzai maddesi, 6 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre