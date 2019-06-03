1,3 milyon genç ne eğitimde ne istihdamda: Rakamlar ne söylüyor?

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) tarafından açıklanan son rapora göre Türkiye'de ne eğitimde ne de istihdamda olan genç sayısı 1,3 milyona ulaşmış durumda.

15-19 yaş aralığındaki gençlerin 2012-2017 yılları arasındaki eğitim ve istihdam durumunu mercek altına alan rapor, genç kadın ve genç erkekler arasında aynı anda eğitim ve istihdam dışında kalanların oranının OECD ortalamasının çok üzerinde seyrettiğini kaydediyor. Euronews.com'da Görüntüle