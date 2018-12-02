1+1 Evde Fuhuş Yapan 9 Kişi, Suçüstü Yakalandı
Bolu'da, polisin 1+1 eve düzenlediği operasyonda 2 kadın ile 7 erkek fuhuş yaptıkları sırada gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kent merkezindeki Borazanlar Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün gece yarısı bir eve baskın yaptı.
FUHUŞ YAPTIKLARI SIRADA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Eve giren polis ekipleri 2'si kadın 9 kişiyi fuhuş yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Polis, E.Y.(32) ve N.D.(30) isimli kadınlar ile evde bulunan S.E., A.S., S.D., S.V., Y.E., H.O. ve L.A.'yı gözaltına aldı.
İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.
YORUMLAR (8)
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Allah ıslah eylesin sizin gibi insanlarıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Polisin işi gücü yokmu., ne ilgilendirir kim kiminle birlikte oluyorsa kanunu. Kıskandıklarından kuduruyo bazılarıda.))ee herkes yapamaz bu işleriiiCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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Bu adilerin organlarını kesmediğiz müddetçe bu iş önlemek mümkün değilCevap Yaz 2 12 Yayından Kaldır???? ?????: Sen kendininkini kesiyonmu ihtiyaç olmassa ne işi var5 4 Yayından Kaldır
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taş yağacak Allah korusunCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır