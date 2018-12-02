1+1 Evde Fuhuş Yapan 9 Kişi, Suçüstü Yakalandı

1+1 Evde Fuhuş Yapan 9 Kişi, Suçüstü Yakalandı

Bolu'da, polisin 1+1 eve düzenlediği operasyonda 2 kadın ile 7 erkek fuhuş yaptıkları sırada gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kent merkezindeki Borazanlar Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün gece yarısı bir eve baskın yaptı.

FUHUŞ YAPTIKLARI SIRADA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Eve giren polis ekipleri 2'si kadın 9 kişiyi fuhuş yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Polis, E.Y.(32) ve N.D.(30) isimli kadınlar ile evde bulunan S.E., A.S., S.D., S.V., Y.E., H.O. ve L.A.'yı gözaltına aldı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

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