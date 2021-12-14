1.000.000 Lavanta Toprakla Buluşuyor

EDİRNE (Habermetre) - Enerji sektörünün öncü kuruluşu BOTAŞ, Türkiye'nin dört bir yanına kesintisiz enerji arzı sağlarken faaliyet gösterdiği bölgelerde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetleri ve çevre dostu uygulamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Saros Körfezi, BOTAŞ ve Edirne Valiliği'nin katkılarıyla bir milyon lavanta fidanıyla renkleniyor.

Edirne ili, Keşan ilçesi, Sazlıdere Köyü mevkiinde devam eden Saros FSRU Gemi İskelesi Projesiyle, Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma hedefi doğrultusunda dev bir adım atılarak, ülkemizin enerji arz güvenliğine hem de çevreye büyük bir katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca bulunduğu bölge itibarıyla stratejik öneme sahip olan bu proje ile başta Marmara Bölgesi olmak üzere ülkemizin enerji arz güvenliği teminat altına alınıyor.

Çevrenin gözetilmesi önceliği ve insan odaklı perspektifiyle ülkemize hizmet eden, sosyal ve çevre anlamında yüksek farkındalık bilinci ile hareket eden BOTAŞ, her projede olduğu gibi Saros FSRU Projesi'nde de projenin en başından itibaren çevreyi korumaya ve zenginleştirmeye yönelik anlayışını sürdürmeye devam ediyor.

BOTAŞ'ın yüksek farkındalığının ve çevre hassasiyetinin nişanesi olan Saros FSRU Projesi kapsamında BOTAŞ ve Edirne Valiliği iş birliğiyle Edirne'nin Keşan ilçesinin Sazlıdere, Gökçetepe, Mecidiye, Pınarköy, Yerlisu, Beyköy, Erikli, Yayla ve Danişment köylerine 2021 yılı Mart ayında dikilen zeytin fidanlarının aralıklarına ve tesis erişim yoluna, toplamda 1. 000. 000 lavanta fidanı dikimi gerçekleştirilecektir.

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