09 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
09 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
01:00 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
03:50 Teknik Analiz
04:20 Teknik Analiz
05:20 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Spor Kitaplığı
05:25 Efsanelerin İzinde
05:30 Hedef Süper Lig
06:00 Süper Lig Özetler
06:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Teknik Analiz
08:00 Süper Lig Özetler
08:30 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 La Liga Özetler
12:25 İngiltere Premier Lig Özetler
12:35 Süper Lig Özetler
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Gündem Futbol
15:00 Süper Lig Özetler
15:20 TFF 1. Lig Özetler
15:50 Efsanelerin İzinde
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:30 Unutulmaz Maçlar
16:30 Rusya 2018 FIFA Magazin
17:50 İngiltere Premier Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
18:30 Dakika Skor
20:20 Aktüel Futbol
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com