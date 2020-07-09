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09 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
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09 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

09 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

09 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
09.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.07.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

01:00 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

03:50 Teknik Analiz

04:20 Teknik Analiz

05:20 TFF 1. Lig Özetler

05:20 Spor Kitaplığı

05:25 Efsanelerin İzinde

05:30 Hedef Süper Lig

06:00 Süper Lig Özetler

06:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Teknik Analiz

08:00 Süper Lig Özetler

08:30 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:15 La Liga Özetler

12:25 İngiltere Premier Lig Özetler

12:35 Süper Lig Özetler

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Gündem Futbol

15:00 Süper Lig Özetler

15:20 TFF 1. Lig Özetler

15:50 Efsanelerin İzinde

15:55 Takvim Yaprakları

16:00 Spor Bülteni

16:30 Unutulmaz Maçlar

16:30 Rusya 2018 FIFA Magazin

17:50 İngiltere Premier Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

18:30 Dakika Skor

20:20 Aktüel Futbol

21:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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