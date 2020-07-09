09 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 09 Temmuz 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 01:00 Maç Saati 02:45 Süper Lig Maç Sonu 04:00 beIN Manşet 04:45 Kısa Özet 04:45 Kısa Özet: Göztepe - MKE Ankaragücü 05:00 Maç Saati 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 06:30 Süper Lig Kısa Özet 06:45 Maç Saati 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:30 Maç Saati 08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 08:15 Kısa Özet 08:30 Maç Saati 09:15 Maç Saati 10:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 10:30 Süper Lig Maç Sonu 10:45 Z Raporu 12:30 Maç Saati 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:15 Süper Lig Maç Özetleri 14:30 Taraftar 15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 15:00 Süper Lig Maç Sonu 15:30 Maç Saati 16:00 beIN Manşet 17:00 Süper Lig Maç Önü 17:00 Taraftar 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 18:00 beIN Manşet 18:30 Trabzonspor - FTA Antalyaspor 19:00 beIN Wellness 19:15 Devre Arası 19:30 Trabzonspor - FTA Antalyaspor 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 20:30 Süper Lig Maç Önü 21:00 A. Alanyaspor - Galatasaray 21:00 beIN Manşet 21:00 Beşiktaş - Kasımpaşa 21:45 Devre Arası 22:00 A. Alanyaspor - Galatasaray 22:00 Maç Saati 22:00 Beşiktaş - Kasımpaşa 23:00 Süper Lig Maç Sonu 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com