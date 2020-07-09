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09 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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09 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

09 Temmuz 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

09 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
09.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.07.2020 06:46

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Maç Sonu

04:00 beIN Manşet

04:45 Kısa Özet

04:45 Kısa Özet: Göztepe - MKE Ankaragücü

05:00 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:30 Süper Lig Kısa Özet

06:45 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

08:15 Kısa Özet

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

10:30 Süper Lig Maç Sonu

10:45 Z Raporu

12:30 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Süper Lig Maç Özetleri

14:30 Taraftar

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:00 Süper Lig Maç Sonu

15:30 Maç Saati

16:00 beIN Manşet

17:00 Süper Lig Maç Önü

17:00 Taraftar

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

18:30 Trabzonspor - FTA Antalyaspor

19:00 beIN Wellness

19:15 Devre Arası

19:30 Trabzonspor - FTA Antalyaspor

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:30 Süper Lig Maç Önü

21:00 A. Alanyaspor - Galatasaray

21:00 beIN Manşet

21:00 Beşiktaş - Kasımpaşa

21:45 Devre Arası

22:00 A. Alanyaspor - Galatasaray

22:00 Maç Saati

22:00 Beşiktaş - Kasımpaşa

23:00 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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