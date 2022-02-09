09 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı
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09 Şubat 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Pekin'de Bugün
02:30 İleri Üçlü Transfer
03:55 Olimpik Branşlar
05:45 Spor Toto Süper Lig Goller
05:55 Olimpik Branşlar
05:58 İstiklal Marşı
06:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Serbest Stil Kayak
07:05 İlk Baskı
08:50 Spor Takvimi
08:55 Olimpik Branşlar
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Goller
09:25 Olimpik Branşlar
09:30 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Snowboard
11:15 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Serie A Özetler
13:50 Spor Takvimi
13:55 Olimpik Branşlar
14:00 TBMM-TV
16:30 Hedef Süper Lig
17:50 İtalya Serie A Goller
18:00 Spor Merkezi
19:45 Spor Toto Süper Lig Panorama
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
22:55 Milan - Lazio