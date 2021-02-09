09 Şubat 2021 Star Yayın Akışı
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09 Şubat 2021 Star Yayın Akışı

09.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 09.02.2021 06:46
09 Şubat 2021 Star Yayın Akışı

09 Şubat 2021 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

00:15 Sol Yanım

00:30 Dizi

02:45 Korumalar

03:00 Suikast

04:45 Türk Müziği

05:00 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Dizi

20:00 Sen Kimsin

22:30 Seni Çok Bekledim

Kaynak: InterSinema.com

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