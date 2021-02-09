09 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı
09 Şubat 2021 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:30 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1
01:45 6 Başlı Köpekbalığı
02:30 Yüzleşme
03:00 Hasret Bitti
04:30 Gelinim Mutfakta
04:45 5N 1K
05:30 Afili Aşk
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Fırıncının Karısı
20:00 Hekimoğlu
21:45 Fırıncının Karısı
23:45 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2
23:45 Elçiyi Öldür
Kaynak: InterSinema.com