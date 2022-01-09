09 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
09 Ocak 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altaş Denizlispor
04:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:00 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Kocaelispor
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
12:30 Spor Bülteni
13:25 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Nasadoge Menemenspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Beypiliç Boluspor - Balıkesirspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Eyüpspor - Gençlerbirliği
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Eyüpspor - Gençlerbirliği
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
InterSinema.com - Son Dakika Haberleri